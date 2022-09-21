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2 часа назад

Мангровые леса смягчают последствия изменения климата

InScience

Ученые выяснили, что мангровые заросли у побережья Ла-Паса в Мексике удерживают углерод на протяжении 5 тысяч лет. Так мангровые леса не позволяют углекислому газу попасть в атмосферу и увеличить температуру на планете. Исследование опубликовано в журнале Marine Ecology Progress Series.

Мангровые леса могут смягчать последствия изменения климата
Фото: InScienceInScience

Мангровые заросли — деревья или кустарники, произрастающие на тропических побережьях. Они процветают в соленых прибрежных водах, не подходящих большинству растений.

Группа исследователей под руководством Калифорнийского университета Риверсайда и Калифорнийского университета Сан-Диего решила определить, как мангровые леса поглощают и выделяют азот и углерод. Для этого они проанализировали торф под деревьями. Он представляет собой комбинацию затопленных отложений и частично разложившегося органического вещества.

В торфе исследователи обнаружили углерод возрастом 5 тысяч лет. Найденное учеными под мангровыми лесам хранилище углерода оказалось в разы больше, чем в других экосистемах региона. Более того, углерод в этом месте оказался крепко скован. Все потому, что живущие в торфе под мангровыми лесами бактерии не могут расщеплять углерод. Следовательно, он не разрушается и продолжает оставаться в торфе.

Вмешательство в жизнь мангровых зарослей может вызвать выброс углерода, который приведет к серьезным климатическим последствиям. Углекислый газ усилит парниковый эффект, из-за которого нагревается планета. Первый автор статьи Мэтью Коста, прибрежный эколог Калифорнийского университета в Сан-Диего, считает, что мангровые леса должны оставаться нетронутыми. Тогда они сохранят накопленный из атмосферы углерод практически навсегда.

На Земле есть и другие экосистемы, в которых возраст скованного углерода не уступает мексиканским мангровым лесам. Это Арктика и зоны вечной мерзлоты. От состояния этих экосистем может зависеть температура на всей планете. Теперь ученые также исследуют мангровые заросли на Гавайях, во Флориде и на полуострове Юкатан в Мексике.

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