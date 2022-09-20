Apple признала недостаток новых iPhone

Apple признала программный недостаток смартфонов iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Reuters Reuters

Представители компании заявили, что Apple в курсе проблемы, из-за которой снятое на камеру новых смартфонов видео начинает дрожать. Неполадки возникают, когда запись ролика ведется с помощью сторонних приложений. В корпорации пообещали выпустить исправляющее ошибку обновление в ближайшие дни.

Ранее на баг обратили внимание владельцы новых смартфонов Apple, которых разочаровало качество видеозаписи при использовании TikTok, Snapchat и других приложений.

«Моя камера неконтролируемо трясется всякий раз, когда я открываю Snapchat», — заметил один из посетителей Reddit.

По словам другого поклонника техники Apple, камера его смартфона «сильно тряслась и издавала довольно странный механический шум» в процессе эксплуатации.

Специалисты обратили внимание, что проблема связана только со сторонними приложениями — при использовании встроенного сервиса «Камера» неполадки не наблюдаются. В некоторых случаях проблему можно решить закрытием проблемного приложения и перезагрузкой iPhone.