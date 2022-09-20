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1 час назад

Apple признала недостаток новых iPhone

Lenta.ru

Apple признала программный недостаток смартфонов iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Об этом сообщает Bloomberg.

Apple признала недостаток новых iPhone
Фото: ReutersReuters

Представители компании заявили, что Apple в курсе проблемы, из-за которой снятое на камеру новых смартфонов видео начинает дрожать. Неполадки возникают, когда запись ролика ведется с помощью сторонних приложений. В корпорации пообещали выпустить исправляющее ошибку обновление в ближайшие дни.

Ранее на баг обратили внимание владельцы новых смартфонов Apple, которых разочаровало качество видеозаписи при использовании TikTok, Snapchat и других приложений.

«Моя камера неконтролируемо трясется всякий раз, когда я открываю Snapchat», — заметил один из посетителей Reddit.

Стала известна цена нового iPhone 14 в Москве

По словам другого поклонника техники Apple, камера его смартфона «сильно тряслась и издавала довольно странный механический шум» в процессе эксплуатации.

Специалисты обратили внимание, что проблема связана только со сторонними приложениями — при использовании встроенного сервиса «Камера» неполадки не наблюдаются. В некоторых случаях проблему можно решить закрытием проблемного приложения и перезагрузкой iPhone.

Ранее стало известно, что первые покупатели новых смартфонов Apple столкнулись с проблемой активации устройств. Неизвестная поломка не позволяет настроить новый смартфон по беспроводной связи — в процессе появляется ошибка.

Наука и техника,Apple,
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