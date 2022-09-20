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7 минут назад

«М.Видео-Эльдорадо» откроет продажи iPhone 14

Елена Прошина

Группа «М.Видео-Эльдорадо» откроет продажи оригинальных iPhone 14. Все необходимые разрешительные документы на это компания уже получила. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

«М.Видео-Эльдорадо» откроет продажи iPhone 14
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Там указали на то, что «М.Видео-Эльдорадо» стала первой в числе крупнейших российских компаний, входящих в ассоциацию РАТЭК, которой удалось получить необходимое для законной продажи iPhone 14 разрешение у уполномоченных органов. Начать реализацию телефонов ретейлер намерен уже до конца этой недели. При этом первыми свои iPhone 14 получат клиенты, оформившие предзаказ.

В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» подчеркнули, что телефоны являются оригинальными, имеют подтверждающие документы и сертификаты, заключение ФСБ России, и проходят необходимые таможенные процедуры.

Наука и техника,ФСБ,
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