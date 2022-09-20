«М.Видео-Эльдорадо» откроет продажи iPhone 14

Группа «М.Видео-Эльдорадо» откроет продажи оригинальных iPhone 14. Все необходимые разрешительные документы на это компания уже получила. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

Там указали на то, что «М.Видео-Эльдорадо» стала первой в числе крупнейших российских компаний, входящих в ассоциацию РАТЭК, которой удалось получить необходимое для законной продажи iPhone 14 разрешение у уполномоченных органов. Начать реализацию телефонов ретейлер намерен уже до конца этой недели. При этом первыми свои iPhone 14 получат клиенты, оформившие предзаказ.