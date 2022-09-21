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1 час назад

Космический телескоп James Webb получил первую фотографию Марса

Газета.Ru

Космический телескоп James Webb получил первые снимки Марса. Об этом сообщает NASA.

Космический телескоп James Webb сделал первую фотографию Марса
Фото: nasanasa

На опубликованном изображении фотография размещена справа. Стоит отметить, что снимок был сделан в ближнем инфракрасном диапазоне, и потому не виден привычный красный облик планеты. Само по себе получение фотографии было технической проблемой, поскольку телескоп адаптирован для съемки тусклых объектов, и яркий Марс его ослепляет. Смысл подобного наблюдения был не в картографировании, а в получении спектроскопических данных.

Снимки демонстрируют восточное полушарие Марса, где находятся ударный бассейн Равнина Эллада, представляющий собой самую глубокую низменность на планете, 467-километровый кратер Гюйгенс и плато Большой Сирт, представляющее собой древний щитовой вулкан. Планета сфотографирована с дневной стороны, и потому приборы James Webb могут определить точный химический состав атмосферы, пыли бурь и многих объектов исходя из того, какую часть спектра солнечного света они поглощают. Кроме того, на нижнем правом изображении видно тепло, излучаемое поверхностью и атмосферой. Верхнее изображение показывает более короткие волны, и потому фиксирует лишь отраженный солнечный свет.

На данный момент ученые обнаружили присутствие в атмосфере воды, углекислого и угарного газа, но более пристальный анализ должен выявить следы примесей и установить точное соотношение этих газов в разных районах планеты. Тоже самое касается спектров от облаков и пылевых бурь.

Ранее в подледном океане Энцелада нашли фосфор, что повышает шансы существования там жизни.

Наука и техника,NASA,
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