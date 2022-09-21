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28 минут назад

На спутнике Сатурна найдены необходимые для формирования жизни условия

Ferra.ru

Группа исследователей из США рассказала о неожиданной находке. Они выяснили, что подповерхностный океан Энцелада, спутника Сатурна, богат растворенным фосфором. Он является одним из важнейших компонентов для формирования жизни.

На спутнике Сатурна найдены необходимые для формирования жизни условия
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Открытие стало возможным благодаря изучению планеты и его спутников космическим зондом «Кассини» в течение 13 лет, начиная с 2004 года.

Учёные собрали огромный массив данных, провели термодинамическое и кинетическое моделирование, после чего создали самую подробную на сегодняшний день геохимическую модель того, как минералы морского дна растворяются в океане Энцелада.

По итогу специалисты заявили, что океан должен быть насыщен растворённым фосфором. И именно фосфор в форме фосфатов жизненно необходим для всего живого на Земле. В том числе с без него невозможно создание ДНК и РНК, молекул-носителей энергии (АТФ), клеточных мембран, костей и зубов у людей и животных и даже морского микробиома планктона.

Авторы исследования заявили о необходимости направить новую миссию на спутник. С её помощью они надеются собрать ещё больше данных, необходимых для проверки гипотезы о наличии жизни.

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