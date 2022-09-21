На спутнике Сатурна найдены необходимые для формирования жизни условия

Группа исследователей из США рассказала о неожиданной находке. Они выяснили, что подповерхностный океан Энцелада, спутника Сатурна, богат растворенным фосфором. Он является одним из важнейших компонентов для формирования жизни.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Открытие стало возможным благодаря изучению планеты и его спутников космическим зондом «Кассини» в течение 13 лет, начиная с 2004 года.

Учёные собрали огромный массив данных, провели термодинамическое и кинетическое моделирование, после чего создали самую подробную на сегодняшний день геохимическую модель того, как минералы морского дна растворяются в океане Энцелада.

По итогу специалисты заявили, что океан должен быть насыщен растворённым фосфором. И именно фосфор в форме фосфатов жизненно необходим для всего живого на Земле. В том числе с без него невозможно создание ДНК и РНК, молекул-носителей энергии (АТФ), клеточных мембран, костей и зубов у людей и животных и даже морского микробиома планктона.