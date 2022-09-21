Астрономы нашли солнцеподобную звезду, вращающуюся вокруг чёрной дыры

Астрономы нашли солнцеподобную звезду, которая вращается вокруг чёрной дыры

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Международная группа исследователей использовала данные обсерватории «Гайя» для наблюдения за солнцеподобной звездой с необычными орбитальными характеристиками. Команда ученых считает, что звезда должна быть частью двойной системы, а ее компаньоном является чёрная дыра. Также, основываясь на полученных в ходе исследования данных, эксперты пришли к выводу, что в нашей галактике существует значительная популяция «спящих» черных дыр.

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Группа ученых под руководством Карима Эль-Бадри, астрофизика из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики (FA), опубликовала результаты своей работы в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Исследование является частью обширной кампании по поиску скрытых чёрных дыр, являющихся компаньонами звёзд в двойных системах Млечного Пути.

Для своих целей Эль-Бадри и его коллеги исследовали 168065 звёзд из третьего выпуска Gaia Data Release 3 (GDR3), орбиты которых говорили об их принадлежности к двойным системам. Ученые обнаружили многообещающего кандидата класса G - желтую звезду DR3 4373465352415301632. Эль-Бадри и его коллеги определили, что компаньон этой звезды - чёрная дыра.

Проанализировав орбиту звезды, ученые выяснили, что масса ее компаньона составляет около 10 солнечных масс. Проведенная спектроскопия показала, что компаньон звезды действительно «черный».

Модели предсказывают, что Млечный Путь содержит около 100 миллионов черных дыр. Все предыдущие черные дыры, которые наблюдали ученые, испускали излучение в рентгеновском диапазоне из-за аккреции материала звезды-компаньона. Исследователи считают, что значительная часть черных дыр может находиться в двойных системах, где звезда и черная дыра разделены большими расстояниями.