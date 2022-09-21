В США разработали гель от периодонтита

Американские ученые из Нью-Йоркского университета разработали гель от периодонтита — воспаления тканей, расположенных вокруг корня зуба. Гель не только снижает воспаление, но и устраняет дисбаланс между полезными и вредными бактериями в полости рта. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports.

Фото: InScience InScience

Периодонтит — это заболевание, при котором воспаляются ткани, расположенные при корне зуба. Это одно из наиболее распространенных воспалительных заболеваний, поражающее около половины взрослых старше 30 лет. Помимо воспаления, периодонтит характеризуются дисбалансом между полезными и вредными бактериями в полости рта, а также разрушением костной ткани. При отсутствии лечения периодонтита у пациентов наблюдается боль и кровотечение в деснах, проблемы с жеванием, выпадение зубов. В настоящее время нет ни одного лекарства, которое бы устраняло все проявления периодонтита. В то же время не так давно ученые показали, что при воспалении повышается уровень сукцината — молекулы, которая участвует в метаболизме. Это, в свою очередь, активирует рецепторы сукцината и стимулирует разрушение костной ткани. Следовательно, рецепторы сукцината можно считать перспективной мишенью для лечения болезней, при которых воспаляются ткани и разрушаются кости.

Видео дня

Американские ученые получили образцы зубного налета от людей и крови от мышей. Проведя метаболомный анализ, они выяснили, что у людей и мышей с периодонтитом повышен уровень сукцината, подтвердив результаты предыдущих исследований. Далее ученые обратили внимание на рецепторы сукцината. С помощью генетической инженерии они «выключили» эти рецепторы у мышей. У них снизились уровень воспаления и скорость разрушения костной ткани. Также оказалось, что у мышей с «выключенным» рецептором был меньший дисбаланс микробиоты в полости рта, чем у мышей с активным рецептором. При искусственном повышении уровня сукцината у мышей с активным рецептором ухудшалось течение периодонтита, тогда как у генетически измененных мышей эффект был снижен. Это указывает на то, что рецепторы сукцината и повышение его уровня действительно связаны с воспалительными процессами.

Ученые разработали гель на основе малой молекулы, которая блокирует рецепторы сукцината. Они провели лабораторные испытания на человеческих клетках и показали, что гель действительно снижает воспаление и замедляет процессы, которые ведут к разрушению костной ткани. Лекарственный гель нужно было наносить через день на протяжении четырех недель. Ученые также обнаружили, что применение геля меняет состав оральной микробиоты. Так, у мышей, которых лечили гелем, снижалось количество бактерий семейства Bacteroidetes, к которым относятся патогены, участвующие в развитии периодонтита. При этом исследователи не считают, что гель является антибиотиком. Кроме того, он не влияет на рост бактерий напрямую. Вместо этого он воздействует на бактерий через регуляцию воспаления.