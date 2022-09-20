«Яндекс» увеличит сумму вознаграждения за обнаруженные уязвимости в его системе

Компания «Яндекс» увеличит сумму вознаграждения хакерам за обнаружение в своей системе уязвимостей в десять раз до 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на организацию.

Программа «Охота за ошибками» была запущена в 2012 году. В ее рамках хакеры ищут уязвимости в продуктах «Яндекс» и сообщают об этом компании, получая в ответ вознаграждение. По данным поисковика с 2012 года в программе приняли участие около 4500 исследователей, которые сообщили о более чем 16 тысячах уязвимостей.