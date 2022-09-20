На Энцеладе нашли намекающий на наличие жизни элемент

Подледный океан Энцелада богат соединениями фосфора. Статья об этом опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Фото: NASA NASA

Энцелад — это небольшой спутник Сатурна диаметром всего 500 километров. Он представляет огромный интерес для ученых, поскольку обладает жидким подледным океаном, тепло которого поддерживается за счет приливного разогрева и радиоактивного распада в каменном ядре. Кроме того, через трещины в ледяной коре океан сообщается с внешним миром, что способствует многим важным для жизни химическим процессам и заодно позволяет ученым исследовать состав водоема по его гейзерам.

Кристофер Гляйн из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере и его коллеги смогли определить точную концентрацию соединений фосфора в этом океане. Этот элемент играет ключевую роль для зарождения жизни, поскольку входит в состав ДНК и других молекул организмов. Для их расчета ученые использовали данные по температуре, плотности, химическому составу и другим свойствам подледного океана на этой луне Сатурна, которые были собраны миссией Cassini во время пролетов через выбросы гейзеров Энцелада.

Эти вычисления указали на то, что воды потенциально обитаемой луны Сатурна содержат в себе большие количества соединений фосфора в виде различных солей ортофосфорной кислоты, сопоставимые по концентрации с их аналогами в океанах Земли. В этом отношении их концентрация оказалась примерно на 3-4 порядка выше, чем предполагали ученые в прошлом.