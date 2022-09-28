В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
20 минут назад

Как удалить аккаунт в Телеграм навсегда: пошаговая инструкция

Мария Иванова

Сейчас безопасность персональных данных — каверзный вопрос. Почти каждое приложение, мобильное или компьютерное, так или иначе собирает информацию, которая затем хранится на серверах компании. В том числе и Telegram — но, в отличие от многих конкурентов, этот мессенджер предлагает опцию удаления аккаунта. Рассказываем, как ей воспользоваться.

Как навсегда удалить аккаунт в Телеграм : пошаговая инструкция
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как удалить аккаунт в Telegram

Для удаления учетной записи в мессенджере предусмотрена специальная страница, которая несколько раз запросит подтверждение. Помимо самой учетной записи, процедура также отформатирует все диалоги, фотографии, видеоролики и другие файлы, находящиеся в переписках. Исключение составляют лишь созданные вами чаты — их содержимое необходимо очистить вручную.

Важно! Потерянные в ходе удаления файлы, как и саму учетную запись, нельзя будет восстановить позднее — имейте это в виду.

  • Откройте любой браузер и перейдите по специальной ссылке.
  • Введите номер телефона вашего аккаунта.
  • Официальный чат-бот Telegram пришлет вам сообщение, где содержится код подтверждения. Скопируйте его в строку Confirmation code в браузере.
  • Нажмите Delete My Account.
  • Подтвердите операцию, нажав Yes, delete my account.

Самоуничтожение аккаунта Telegram

Приложение Telegram также предлагает функцию автоматического уничтожения аккаунта, которая активируется, если пользователь давно не заходил в онлайн. Последствия будут теми же самыми, что и при обычном удалении: система отформатирует переписки и все переданные файлы в диалогах.

  • Откройте приложение Telegram.
  • Перейдите в «Настройки» — «Конфиденциальность».
  • Пролистайте меню вниз до пункта «Удаление аккаунта» или «Удалить аккаунт автоматически».
  • Выберите период бездействия, после которого учетная запись будет удалена.
Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители