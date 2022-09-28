Как навсегда удалить аккаунт в Телеграм : пошаговая инструкция

Сейчас безопасность персональных данных — каверзный вопрос. Почти каждое приложение, мобильное или компьютерное, так или иначе собирает информацию, которая затем хранится на серверах компании. В том числе и Telegram — но, в отличие от многих конкурентов, этот мессенджер предлагает опцию удаления аккаунта. Рассказываем, как ей воспользоваться.

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Как удалить аккаунт в Telegram

Для удаления учетной записи в мессенджере предусмотрена специальная страница, которая несколько раз запросит подтверждение. Помимо самой учетной записи, процедура также отформатирует все диалоги, фотографии, видеоролики и другие файлы, находящиеся в переписках. Исключение составляют лишь созданные вами чаты — их содержимое необходимо очистить вручную.

Важно! Потерянные в ходе удаления файлы, как и саму учетную запись, нельзя будет восстановить позднее — имейте это в виду.

Откройте любой браузер и перейдите по специальной ссылке.

Введите номер телефона вашего аккаунта.

Официальный чат-бот Telegram пришлет вам сообщение, где содержится код подтверждения. Скопируйте его в строку Confirmation code в браузере.

Нажмите Delete My Account.

Подтвердите операцию, нажав Yes, delete my account.

Самоуничтожение аккаунта Telegram

Приложение Telegram также предлагает функцию автоматического уничтожения аккаунта, которая активируется, если пользователь давно не заходил в онлайн. Последствия будут теми же самыми, что и при обычном удалении: система отформатирует переписки и все переданные файлы в диалогах.