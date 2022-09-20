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1 час назад

Apple увеличит производство дорогих моделей iPhone в ущерб базовой версии

Газета.Ru

Высокий спрос на «старшие» модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max вынудит компанию Apple увеличить их производство в ущерб более дешевым iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Об этом сообщает портал My Drivers со ссылкой на слова аналитика Мин-Чи Куо.

Apple увеличит производство дорогих моделей iPhone в ущерб базовой версии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Из-за высокого спроса на модели iPhone 14 Pro Apple попросила Hon Hai [поставщик компании — прим. ред.] переключить производственные линии [в их пользу]», — заявил Куо в своем Twitter-аккаунте. Ожидается, что поставки моделей серии Pro увеличатся в четвертом квартале 2022 года примерно на 10%.

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max были представлены на ежегодной осенней презентации Apple в сентябре 2022 года. На том же мероприятии были анонсированы еще два смартфона линейки с более бюджетными характеристиками — iPhone 14 и iPhone 14 Plus, спрос на которые был ранее оценен аналитиками как »неудовлетворительный».

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что новые смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max от Apple зависают во время переноса данных с прошлых версий гаджетов компании.

Наука и техника,Apple,
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