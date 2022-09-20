Что такое eSIM-карты и стоит ли на них переходить: объясняем по пунктам

Продажи iPhone 14 идут полным ходом — параллельно им в Интернете все чаще встречаются обсуждения eSIM-карт, которые якобы упразднят физические «симки». Если вы впервые слышите об этой технологии, то сейчас мы расскажем все, что нужно знать: как они работают, чем они лучше обычных SIM-карт и как их оформить.

Фото: ТАСС ТАСС

Что такое eSIM-карты

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eSIM — это сокращение от англоязычного термина embedded SIM (не electronic, как можно подумать). eSIM-карта выполняет те же самые функции, что и обычная «симка»: разница лишь в том, что она встроена прямо в материнскую плату телефона, тогда как стандартная SIM — это миниатюрное устройство, которое вставляется в специальный порт.

Техническая разница сравнительно небольшая, однако свойства eSIM выгодно отличают встроенные карты от обычных. Скажем, для того, чтобы сменить номер телефона или оператора связи на старой SIM-карте, владельцу телефона необходимо обращаться в салон сотовой связи и получать новую «симку». Иначе никак, потому что формат устройства не позволяет перезаписать хранящиеся на нем данные. eSIM-карты же предлагают возможность перенастроить параметры в любой момент, или даже хранить несколько номеров одновременно.

Иными словами, eSIM-карты — это более эргономичный способ хранения мобильных данных, который не привязан к физическим носителям. Их нельзя случайно потерять или сломать, они не засоряют окружающую среду лишним пластиком, они не требуют ковыряться в телефоне специальным ключом, чтобы сменить один номер на другой. eSIM-карты позволяют сочетать на одном смартфоне номера сразу нескольких операторов: например, домашний номер и корпоративный для работы.

Какие телефоны поддерживают eSIM-карты

Это довольно важный момент: для того, чтобы пользоваться еSIM-картами, телефоны должны обладать специальным модулем — без него ничего не получится. Впрочем, сейчас все больше производителей постепенно переходит на новый стандарт. Samsung встроила технологию в линейки Galaxy S20, Galaxy Note20 и экспериментальный гибкий Galaxy Z Flip, на Huawei поддержка eSIM реализована на P40 и P40 Pro.

Конечно, Apple тоже не осталась в стороне: iPhone поддерживают eSIM-карты еще со времен XS и XR. Новые iPhone 14 в версии для американского рынка в принципе не имеют слота для физических карт — они предлагают только встроенные. На днях отечественные владельцы американских iPhone 14 рапортовали о том, что функция eSIM не работала на российских операторах связи, но, если верить новостям, это быстро исправили — провайдеры просто не успели вовремя перенастроить оборудование.

Как завести eSIM-карту

Для того, чтобы оформить eSIM-карту, не обязательно посещать салон связи лично. Большинство компаний, от «МТС» до «Билайна» и Tele2, предлагают возможность привязать встроенную «симку» прямо на официальном сайте. Правда, вам потребуется авторизоваться на сайте и, возможно, подписать документы на оформление через специальное приложение. Если не считать этих нюансов, то главное требование — это телефон, поддерживающий eSIM.