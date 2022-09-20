Создан важный компонент для суперскоростного компьютера

Переключатель представляет собой дифракционный элемент на основе внеосевой зонной пластины. Его задача — менять направление световых волн. Это может пригодиться в оптических компьютерах, где данные передают не электроны, а фотоны. Тут важно с большой скоростью переключать сигнал, то есть менять направление света.