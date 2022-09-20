Создан важный компонент для суперскоростного компьютера

Российские учёные доказали эффективность недавно созданного оптического переключателя для суперскоростного компьютера.
Переключатель представляет собой дифракционный элемент на основе внеосевой зонной пластины. Его задача — менять направление световых волн. Это может пригодиться в оптических компьютерах, где данные передают не электроны, а фотоны. Тут важно с большой скоростью переключать сигнал, то есть менять направление света.
Работа нового переключателя основана на эффекте «фотонного крючка», когда луч света искривляется при помощи частиц из диэлектрического материала. Учёные уже проверили прототип переключателя в эксперименте. Он проводился в миллиметровом диапазоне длин волн, представляющих интерес для систем связи 5G-6G. Эксперимент показал эффективность разработки.