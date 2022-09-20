Нейросеть нарисовала обложку нового номера журнала TechInsider

Новый номер TechInsider ("Популярная механика") вышел с обложкой, нарисованной нейросетью Midjourney. Журнал запустили в продажу 20 сентября. Внутри номера также есть несколько материалов, которые проиллюстрировали с помощью искусственного интеллекта. Большую статью о самих графических нейросетях для этого номера написал один из главных экспертов по метавселенным и компьютерной графике Сергей Цыпцын. Ожидается, что в следующем номере нейросети напишут уже текстовые материалы. Купить журнал TechInsider можно на маркетплейсах Ozon, Wildberries, книжном магазине "Москва", в крупных сетях супермаркетов и в киосках "Пресса".