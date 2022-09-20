Потенциально опасный астероид сблизился с Землей

Астероид размером от 10 до 20 метров приблизился к Земле, сообщается в телеграм-канале Института прикладной математики имени М. В. Келдыша (ИМП) РАН.

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"Потенциально опасный астероид 2022 SS2 (размером 10–20 метро) сблизился с Землей на расстоянии двух радиусов лунной орбиты", – говорится в сообщении.

Там отметили, что благодаря оперативным астрометрическим измерениям астероида, получившего предварительное обозначение A10JTtX, Центр малых планет смог "завязать" орбиту небесного камня.

"Если астрономам удастся пронаблюдать 2022 SS2 в одной из следующих оппозиций, астероид будет надежно каталогизирован и получит постоянный номер", – добавили в организации.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили астероид, который потенциально может столкнуться с Землей 4 июля 2023 года. Небесное тело получило наименование 2022 AE1. Его выявили в обзоре астрономической обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона в США.