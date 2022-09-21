Найден новый белок, из-за которого возникает болезнь Альцгеймера

Эксперты из Университета Южной Калифорнии открыли новый белок под названием SHMOOSE. Когда в нём возникает мутация, вероятность развития болезни Альцгеймера сильно повышается.

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Американские учёные выявили новый белок SHMOOSE. Этот белок представляет собой «микропротеин», который кодируется недавно открытым геном в митохондриях, производящих энергию. При мутации в этом гене повышается риск развития болезни Альцгеймера на 20-50 %. Причём, как говорят исследователи, почти 1/4 европейцев обладают мутированной версией этого белка.

Результаты данного исследования были опубликованы в Molecular Psychiatry.

От других белков недавно открытый SHMOOSE отличается тем, что он может значительно повысить риск болезни Альцгеймера и встречается куда чаще остальных.

Кроме того, в ходе экспериментов на животных и на клеточных культурах стало известно, что SHMOOSE может изменять энергетический метаболизм (то есть обмен веществ) в головном мозге.