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1 час назад

Найден новый белок, из-за которого возникает болезнь Альцгеймера

Ferra.ruиещё 4

Эксперты из Университета Южной Калифорнии открыли новый белок под названием SHMOOSE. Когда в нём возникает мутация, вероятность развития болезни Альцгеймера сильно повышается.

Найден новый белок, из-за которого возникает болезнь Альцгеймера
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Американские учёные выявили новый белок SHMOOSE. Этот белок представляет собой «микропротеин», который кодируется недавно открытым геном в митохондриях, производящих энергию. При мутации в этом гене повышается риск развития болезни Альцгеймера на 20-50 %. Причём, как говорят исследователи, почти 1/4 европейцев обладают мутированной версией этого белка.

Результаты данного исследования были опубликованы в Molecular Psychiatry.

От других белков недавно открытый SHMOOSE отличается тем, что он может значительно повысить риск болезни Альцгеймера и встречается куда чаще остальных.

Кроме того, в ходе экспериментов на животных и на клеточных культурах стало известно, что SHMOOSE может изменять энергетический метаболизм (то есть обмен веществ) в головном мозге.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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