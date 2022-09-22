В Эквадоре обнаружены находящиеся на грани вымирания новые виды змей

Ученые из Эквадора открыли три вида змей. Они живут в расщелинах камней и под землей и боятся людей — чтобы их найти, ученым пришлось отправиться на заброшенные кладбища и в старые церкви Эквадора. Исследование опубликовано в журнале Zookeys.

Фото: InScience InScience

«Когда я впервые приехал в Чако в 2013, я видел много мертвых змей на дорогах; некоторые из них были забиты камнями, другие — зарублены мачете», — рассказывает Диего Пинан, учитель в эквадорском городе Чако.

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Это одна из причин, почему сегодня найти змей в Эквадоре очень тяжело: они прячутся от людей, в заброшенных местах, скрываются под землей или в расщелинах камней. Но при этом большинство жителей эквадорских городов никогда в жизни не видело и даже не слышало о подземных змеях. Все потому, что рептилии очень хорошо скрываются.

Например, кладбище кажется необитаемым местом — но на самом деле это не так. Именно на кладбище можно найти тех, кто прячется от людей. Например, небольшую змею Atractus discovery, существование которой открыла эквадорская исследовательская экспедиция. Находка была неожиданной для ученых —увидеть чрезвычайно редкую змею на кладбище в городе Чако не ожидал никто.

Биологи смогли найти и еще два других вида рептилий. Три найденные змеи принадлежат к роду Atractus. Они небольшие, цилиндрические и выглядящие немного архаично: с плоской головой, почти неотличимой от туловища, и маленькими глазками. Одну из них ученые нашли на заброшенном кладбище, вторую — в старой школе, третью — за углом церкви. Всю жизнь эти рептилии прячутся от людей, и такие виды змей ученые называют «стеснительными». Найти их трудно, хотя род Atractus является самым распространенным среди подземных змей. Всего их сейчас известно более 150 видов.

Эти змеи живут рядом с дождевыми лесами в Эквадоре, в предгорье Анд. К несчастью, их существование оказалось под двойной угрозой: с одной стороны вырубка дождевых лесов разрушала их места обитания, а с другой стороны местные жители, опасаясь змей, забивали их до смерти прямо на дорогах. Диего Пинан, учитель в эквадорском городе Чако, подбирал их и складывал в спиртовой раствор — теперь в одной из школ Чако есть своя змеиная коллекция. Также скрупулезность учителя позволила экспедиции описать еще несколько видов. «Сейчас много говорят о важности змей, как детям, так и родителям, и их отношение меняется. Они уже готовы защищать рептилий от уничтожения, хотя и боятся их», — рассказывает учитель.

Новые виды змей получили названия Atractus zgap в честь Зоологического общества для сохранения видов и поплуляций (сокращенно ZGAP), Atractus discovery в честь Научного клуба грантовых экспедиций и Atractus michaelsabini в честь сына филантропа Андрея Сабина, спонсировавшего экспедиции по изучению опасных рептилий.