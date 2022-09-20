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2 часа назад

Российские ученые нашли способ усовершенствовать сварку взрывом

Газета.Ru

Сварка взрывом — один из методов соединения металлических деталей. Он отличается от прочих способ тем, что после взрыва между двумя частями сохраняется четкая граница без взаимного проникновения. При такой сварке металлические пластины соударяются под определенным углом на большой скорости. В результате возникает высокое давление, при котором металл ведет себя подобно жидкому телу и соединяется с противоположной стороной. Серьезной проблемой сварки взрыва является ее недостаточная изученность из-за быстроты протекаемых процессов.

Ученые нашли способ усовершенствовать сварку взрывом
Фото: Thomas Eugster/Nord Stream 2Thomas Eugster/Nord Stream 2

Специалисты Волгоградского государственного технического университета придумали способ измерить температуру этого метода сварки.

«Ни один современный метод термометрии не способен снять показатели в столь короткий промежуток времени, однако нам это удалось – в качестве датчиков мы использовали сами свариваемые материалы. Соединив сваркой взрывом медь и константан, мы получили термопару, которая в момент создания сразу же сформировала электросигнал, по которому мы установили искомую температуру», — рассказали ученые.

Полученные экспериментальные данные, по словам специалистов, позволят лучше управлять процессом сварки, регулируя свойства получаемых композитов и оптимизируя параметры процесса.

Ранее российские ученые создали гель из хитина для доставки лекарств в проблемные места организма.

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