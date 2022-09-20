Ученые нашли способ усовершенствовать сварку взрывом

Сварка взрывом — один из методов соединения металлических деталей. Он отличается от прочих способ тем, что после взрыва между двумя частями сохраняется четкая граница без взаимного проникновения. При такой сварке металлические пластины соударяются под определенным углом на большой скорости. В результате возникает высокое давление, при котором металл ведет себя подобно жидкому телу и соединяется с противоположной стороной. Серьезной проблемой сварки взрыва является ее недостаточная изученность из-за быстроты протекаемых процессов.