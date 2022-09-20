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14 минут назад

Ученые MIT: рвота мух представляет большой риск для здоровья человека

Газета.Ru

Новое исследование Массачусетского университета, касающееся синантропных (некусающихся) мух предполагает, что их рвота может представлять больший риск для здоровья человека. Свою работу они опубликовали в журнале Insects.

Ученые: рвота мух опасна для человека
Фото: Газета.руГазета.ру

«Синантропные мухи в значительной степени игнорировались эпидемиологами. Мухи, питающиеся кровью, оказались в центре внимания, но мы должны обратить внимание на тех мух, которые обитают непосредственно рядом с человеком. В течение дня, жужжа в вашем доме и вне его, она может питаться разнообразной пищей: трупами, экскрементами животных, гниющим мусором и другими отходами, в которых содержаться опасные для человека патогенны», – отметили ученые.

По словам исследователей, когда муха взлетает, она избавляется от избытка воды и изрыгает содержимое своего пищеварительного тракта

«Допустим, муха залетает в ваше окно и садится на сэндвич, который вы готовите. Она срыгивает часть того, что осталось от ее ужина, прямо на продукты. Вместе с содержимым на еду попадают любые болезнетворные патогены, которые мухи проглатывают ранее», – объяснили ученые.

В будущем ученые планируют подробнее изучить иммунитет мух к различным бактериям, которые попадают в и организм вместе с пищей.

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