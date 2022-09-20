Ученые: рвота мух опасна для человека

«Синантропные мухи в значительной степени игнорировались эпидемиологами. Мухи, питающиеся кровью, оказались в центре внимания, но мы должны обратить внимание на тех мух, которые обитают непосредственно рядом с человеком. В течение дня, жужжа в вашем доме и вне его, она может питаться разнообразной пищей: трупами, экскрементами животных, гниющим мусором и другими отходами, в которых содержаться опасные для человека патогенны», – отметили ученые.