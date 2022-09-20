Ученые: рвота мух опасна для человека

Новое исследование Массачусетского университета, касающееся синантропных (некусающихся) мух предполагает, что их рвота может представлять больший риск для здоровья человека. Свою работу они опубликовали в журнале Insects.
«Синантропные мухи в значительной степени игнорировались эпидемиологами. Мухи, питающиеся кровью, оказались в центре внимания, но мы должны обратить внимание на тех мух, которые обитают непосредственно рядом с человеком. В течение дня, жужжа в вашем доме и вне его, она может питаться разнообразной пищей: трупами, экскрементами животных, гниющим мусором и другими отходами, в которых содержаться опасные для человека патогенны», – отметили ученые.
По словам исследователей, когда муха взлетает, она избавляется от избытка воды и изрыгает содержимое своего пищеварительного тракта
«Допустим, муха залетает в ваше окно и садится на сэндвич, который вы готовите. Она срыгивает часть того, что осталось от ее ужина, прямо на продукты. Вместе с содержимым на еду попадают любые болезнетворные патогены, которые мухи проглатывают ранее», – объяснили ученые.
В будущем ученые планируют подробнее изучить иммунитет мух к различным бактериям, которые попадают в и организм вместе с пищей.