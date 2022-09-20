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39 минут назад

В Китае создали маску для экспресс-теста на ковид

ТАСС

Китайские исследователи разработали маску с датчиками, которые позволяют выявлять коронавирусную инфекцию в течение 10 минут. Об этом сообщила во вторник газета The Daily Telegraph.

В Китае создали маску для экспресс-теста на ковид
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, ученые протестировали изобретение в закрытой камере, где распылили жидкость с вирусными бактериями. Датчики, содержащие молекулы, способные распознавать ковид, а также свиной и птичий грипп, реагируют всего на 0,3 микролитра влаги. Это намного меньше объема, выделяемого чихающим или беседующим человеком. Для получения информации с предупреждением об опасности заражения используется специальное приложение на мобильном телефоне.

Как заявил руководитель группы исследователей Инь Фан, новая система "особенно хорошо работает в закрытых помещениях, где риск заражения очень высок". "Мы можем в случае необходимости модифицировать датчики для обнаружения новых инфекций", - заверил он.

Результаты исследования опубликованы онлайн-изданием Matter.

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