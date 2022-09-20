Из уничтоженных бактерий создали искусственную «живую» клетку

Исследователи из Бристольского университета рассказали о своём свежем достижении. Они создали синтетическую эукариотическую клетку, которая выполняет все главные функции оригинала.
Сообщается, что в том числе она вырабатывает энергию и экспрессирует гены, что является существенным прорывом в биотехнологиях.
По словам учёных, они использовали две колонии бактерий для синтеза клетки. Эти две колонии смешали с пустыми микрокаплями вязкой жидкости, в результате чего одна группа микроорганизмов оказалась внутри, а вторая — на поверхности.
Затем специалисты уничтожили бактерии, собав из компонентов их клеток покрытые мембранами протоклетки. Исследователи отметили, что новые синтетические клетки пригодятся для биомоделирования, развития биотехнологий и медицины.