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36 минут назад

Из уничтоженных бактерий создали искусственную «живую» клетку

Ferra.ru

Исследователи из Бристольского университета рассказали о своём свежем достижении. Они создали синтетическую эукариотическую клетку, которая выполняет все главные функции оригинала.

Из уничтоженных бактерий создали искусственную «живую» клетку
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что в том числе она вырабатывает энергию и экспрессирует гены, что является существенным прорывом в биотехнологиях.

По словам учёных, они использовали две колонии бактерий для синтеза клетки. Эти две колонии смешали с пустыми микрокаплями вязкой жидкости, в результате чего одна группа микроорганизмов оказалась внутри, а вторая — на поверхности.

Затем специалисты уничтожили бактерии, собав из компонентов их клеток покрытые мембранами протоклетки. Исследователи отметили, что новые синтетические клетки пригодятся для биомоделирования, развития биотехнологий и медицины.

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