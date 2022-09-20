Россияне, как всегда, ринулись закупать айфоны прямиком из США у перекупщиков, но столкнулись с одной проблемой. В этом году Apple выпустил для американского рынка смартфоны без слота для физической SIM-карты — они работают только на технологии eSIM (цифровая симка). Эти гаджеты почему-то работают с электронными SIM-картами российских операторов очень выборочно. В милости компании оказался только Tele2 — исключительно их пользователи смогли звонить друзьям с нового гаджета.

Собеседник издания рассказал, что большая тройка — МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») — за пару дней собирается внести изменения в своё программное обеспечение, чтобы клиенты смогли полноценно наслаждаться новым гаджетом.

При этом в «Билайне» заявили , что никаких проблем нет и новые айфоны спокойно подключаются к российской сети. В «Мегафон» также заверили , что новые модели работают в сети и ни о каких проблемах для абонентов в компании не знают.

Однако один из участников телекоммуникационного рынка всё-таки подтвердил, что не все iPhone 14 сразу же совместимы с симками российских операторов. В общем, какая-та загадочная история, а в проигрыше снова остались простые покупатели.

Ранее с похожей проблемой столкнулись владельцы смартфонов Samsung. Некоторые из ввезённых по параллельному импорту телефоны не получилось активировать с SIM-картой российского оператора. Россиянам оставался один вариант — обратиться в техподдержку и разблокировать гаджет за 5000 рублей. Тогда эксперты отмечали, что такие сложности возникают примерно с 20% телефонов, которые приехали в РФ по серой схеме. Ох уж этот параллельный импорт...