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27 минут назад

Apple повысит цены в магазине приложений для европейцев

Ferra.ru

Apple объявила, что вскоре поднимет цены в App Store в европейских странах, а также в Японии и Южной Корее.

Apple повысит цены в магазине приложений
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Повышение цен вступит в силу как для самих приложений, так и для покупок в приложениях, начиная с октября. В частности, это коснётся регионов Чили, Египет, Япония, Малайзия, Пакистан, Польша, Южная Корея, Швеция, Вьетнам и всех территорий, использующих евро в качестве валюты.

Подробностей о том, почему Apple повысит цены в этих странах, пока нет, но, вероятно, это связано с падением курса местной валюты по отношению к доллару. А во Вьетнаме, например, подорожание связано с новыми местными налоговыми правилами.

Для тех, кто находится в еврозоне, приложения, которые стоили, например, 0,99 евро теперь будут стоить 1,19 евро. Новые цены в App Store вступят в силу 5 октября 2022 года.

Наука и техника,Apple,
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