Ученые смогли «подслушать» гиен

Ученые проследили за пятнистыми гиенами из четырех кланов и выяснили, что эти животные общаются друг с другом уникальными голосами. Подобно человеку, они понимают «своих». Животные передают сигналы, чтобы привлечь к себе внимание или предупредить об опасности. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

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Пятнистые гиены живут в социальных группах — «кланах», которые могут содержать до 125 членов. Кланы пятнистых гиен иерархичны. Позиция особи в иерархии зависит от ее социального ранга. Кланы состоят из нескольких семей, которые регулярно собираются вместе. Они разбросаны по саванне, но чаще всего их можно встретить на равнинах Восточной Африки. Члены клана общаются между собой лаем. Звуковые сигналы помогают животным защищать ресурсы и общинные территории от соседних кланов и других хищников. Кроме того, лай может служить сигналом для привлечения внимания противоположного пола.

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Но не все так просто с разговорами гиен. Как отмечает ведущий автор нового исследования Кенна Леманн из университета Небраски в Линкольне: «гиены относятся к каждому сородичу в клане по-разному, поэтому, если они решат прийти на помощь, они должны знать, кому помогать и стоит ли это сделать».

На протяжении нескольких месяцев исследовательская группа наблюдала за четырьмя кланами гиен в Национальном заповеднике Масаи-Мара. Самым сложным оказалось записать общения между животными на микрофон так, чтобы те не заметили людей. С помощью портативных записывающих устройств и бесконечной терпеливости ученые добились успеха. Они получили запись с микрофона, встроенного в машинные окна, и с «воротников» на шее гиен. С помощью полученных звуков авторы работы обучили нейросеть, которая затем смогла распознавать лай гиен. С ее помощью ученые выделили основные характеристики лай — продолжительность крика, самую высокую частоту крика и среднюю частоту. Хотя нейросеть научилась определять крики конкретных гиен, ее точность составила лишь 54%. Но даже такой низкий показатель, отмечают ученые, говорит о том, что крики разных гиен достаточно разнообразны, а крики одной гиены достаточно постоянны, чтобы модель могла разумно отличить их друг от друга. И раз нейросеть их распознает, то и гиены могут отличать одного сородича от другого по голосу. Более того, ученые предположили, что у разных групп гиен могут быть свои «акценты» или «диалекты». Они помогают животным отличать своих и чужих.