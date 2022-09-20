На Марсе зафиксировали землетрясение от падения метеоритов

Посадочный модуль НАСА InSight Mars обнаружил сейсмические волны от падения четырех метеоритов в 2020 и 2021 годах. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Фото: NASA NASA

Первый выявленный учеными метеорит вошел в атмосферу Марса 5 сентября 2021 года и распался на три части, каждая из которых оставила после себя кратеры. Три других падения небесных тел произошли 27 мая 2020 года, 18 февраля 2021 и 31 августа 2021 года. Четыре подтвержденных удара вызвали небольшие землетрясения магнитудой не более 2,0.

Всего сейсмометр модуля InSight зафиксировал более 1300 «марсотрясений». Этот прибор, разработанный французским космическим агентством Centre National d’Études Spatiales, достаточно чувствителен, чтобы обнаруживать сейсмические волны на расстоянии в тысячи километров. Но событие 5 сентября 2021 года знаменует собой первый случай обнаружения удара метеорита.