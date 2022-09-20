SETI запускает новую программу обнаружения экзопланет

Институт SETI и его партнер Unistellar запускают новую программу обнаружения экзопланет, в которой примут участие гражданские ученые по всему миру. Астрономам-любителям будет предложено помочь проверить кандидатов в экзопланеты, которые идентифицировал спутник Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

Фото: AstroNews AstroNews

Кампания Unistellar Exoplanet предусматривает профессиональное наставничество и кураторство, она может внести значительный вклад в исследования экзопланет, привлекая к этой увлекательной работе непрофессионалов и студентов.

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Одним из последних достижений новой сети стало обнаружение планеты-кандидата TESS, названной TOI 1812.01. TOI 1812 - любопытная многопланетная система, которая была впервые обнаружена TESS. Система находится на расстоянии 563 световых лет от Земли и состоит из трех газообразных планет: суб-Нептуна, суб-Сатурна и внешней планеты, размером с Сатурн (TOI 1812.01). Cуб-Нептун обладает радиусом равным 3 земным радиусам и 11-дневным орбитальным периодом, а суб-Сатурн имеет радиус равный 5 земным радиусам и 43-дневный орбитальный период. TOI 1812.01 – планета с радиусом около 9 земных радиусов, а ее орбитальный период до недавнего времени не был установлен.

Наличие трех газообразных планет, охватывающих такой широкий диапазон радиусов, делает TOI 1812 идеальной системой для понимания того, как формируются планеты-гиганты.

Однако недостающим фрагментом головоломки, который мешает дальнейшей характеристике системы, был неизвестный орбитальный период TOI 1812.01. Проанализировав данные, полученные от TESS, ученые смогли выделить три наиболее вероятных орбитальных периода: 71 день, 87 дней или 112 дней. Они соответствовали трем возможным транзитным окнам в июле и августе 2022 года. Сеть наблюдала за ними, что в каждом случае требовало проведения трансконтинентальных кампаний. Ученые получили 27 наборов данных, предоставленных 20 астрономами из семи стран. Им удалось подтвердить орбитальный период в 112 дней.