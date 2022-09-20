Энтомологи насчитали минимум 20 квадриллионов муравьев на Земле

Энтомологи подсчитали количество всех муравьев на Земле, оно составило 20 квадриллионов особей. Работа ученых из Университета Маккуори в Сиднее опубликована в журнале The Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Для этого группа ученых проанализировала 489 исследований, посвященных подсчетам муравьев тем или иным способом. Выяснилось, что общая биомасса муравьев больше, чем совокупная биомасса всех диких птиц и млекопитающих. Ранее ученые пытались подсчитать количество муравьев путем локальных наблюдений.

Ученые обнаружили, что 61% всех наземных муравьев обитают в тропических влажные лесах и саваннах. Меньше всего муравьев — в средиземноморских кустарниках и тропических хвойных лесах. Энтомологи также оценили общую биомассу в 12 мегатонн сухого углерода, что составляет 20% сухой биомассы человечества. При этом ученые предположили, что на самом деле муравьев гораздо больше.