Энтомологи насчитали минимум 20 квадриллионов муравьев на Земле

Энтомологи подсчитали количество всех муравьев на Земле, оно составило 20 квадриллионов особей. Работа ученых из Университета Маккуори в Сиднее опубликована в журнале The Proceedings of the National Academy of Sciences.
Для этого группа ученых проанализировала 489 исследований, посвященных подсчетам муравьев тем или иным способом. Выяснилось, что общая биомасса муравьев больше, чем совокупная биомасса всех диких птиц и млекопитающих. Ранее ученые пытались подсчитать количество муравьев путем локальных наблюдений.
Ученые обнаружили, что 61% всех наземных муравьев обитают в тропических влажные лесах и саваннах. Меньше всего муравьев — в средиземноморских кустарниках и тропических хвойных лесах. Энтомологи также оценили общую биомассу в 12 мегатонн сухого углерода, что составляет 20% сухой биомассы человечества. При этом ученые предположили, что на самом деле муравьев гораздо больше.
Результаты исследования подтверждают гипотезу о том, что муравьи являются центром наземных экосистем — распространяют семена растений, живут в симбиозе с другими насекомыми, являются пищей для других животных и т.д.