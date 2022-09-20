В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
1 час назад

Апдейт KB5017308 для Windows 10 вызвал проблемы с групповыми политиками

Anti-Malware.ru

Накопительное обновление под номером KB5017308 для систем Windows 10 приводит к проблемам с групповыми политиками (GPO), согласно жалобам ряда системных администраторов. Напомним, что этот апдейт вышел в рамках недавнего вторника патчей.

Обновление для Windows 10 вызвало проблемы с групповыми политиками
Фото: UnsplashUnsplash

Судя по тому, что админы пишут в соцсетях, после установки KB5017308 логика работы с файлами через GPO ломается: невозможно нормально создавать или копировать ярлыки.

«В частности, мы копировали пакетный файл в public\documents, затем копировали ярлык на рабочий стол текущего пользователя. После упомянутого обновления иконки для ярлыка не переносятся, а пакетный файл при копировании оказывается пустым», — пишет один из администраторов на площадке Reddit.

Другой пост на Microsoft Community гласит, что все ярлыки, созданные GPO, «оказывались пустыми (весом 0 байтов) и не содержали информацию о том, куда такой ярлык должен вести».

Microsoft пока не признала наличие бага и не предоставила информации о том, как его можно обойти или устранить. Тем не менее некоторые системные администраторы утверждают, что для фикса нужно отключить опцию «запуск в контексте настроек безопасности текущего пользователя».

Другие же предлагают более жёсткое решение: вручную деинсталлировать проблемное обновление под номером KB5017308. Здесь стоит помнить, что в случае удаления апдейта пользователи лишатся патчей для ряда уязвимостей.

Наука и техника,Microsoft,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители