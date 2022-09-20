Обновление для Windows 10 вызвало проблемы с групповыми политиками

Накопительное обновление под номером KB5017308 для систем Windows 10 приводит к проблемам с групповыми политиками (GPO), согласно жалобам ряда системных администраторов. Напомним, что этот апдейт вышел в рамках недавнего вторника патчей.

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Судя по тому, что админы пишут в соцсетях, после установки KB5017308 логика работы с файлами через GPO ломается: невозможно нормально создавать или копировать ярлыки.

«В частности, мы копировали пакетный файл в public\documents, затем копировали ярлык на рабочий стол текущего пользователя. После упомянутого обновления иконки для ярлыка не переносятся, а пакетный файл при копировании оказывается пустым», — пишет один из администраторов на площадке Reddit.

Другой пост на Microsoft Community гласит, что все ярлыки, созданные GPO, «оказывались пустыми (весом 0 байтов) и не содержали информацию о том, куда такой ярлык должен вести».

Microsoft пока не признала наличие бага и не предоставила информации о том, как его можно обойти или устранить. Тем не менее некоторые системные администраторы утверждают, что для фикса нужно отключить опцию «запуск в контексте настроек безопасности текущего пользователя».