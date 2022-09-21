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2 часа назад

Россия перенесет запуск «Луны-26», «Луны-27» и «Луны-28»

Lenta.ruиещё 6

Россия может на один-два года перенести запуск миссий «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28» к естественному спутнику Земли. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Игорь Митрофанов.

Россия перенесет запуск «Луны-26», «Луны-27» и «Луны-28»
Фото: РоскосмосРоскосмос

По его словам, перенос запуска «Луна-25» повлиял на другие миссии не сильно.

«Самая главная наша проблема на сегодня, которая оказывает принципиальное влияние, импортозамещение. Из-за этого сроки будут перенесены, может быть каждая миссия будет перенесена на год, может быть, даже на два», — сказал эксперт.

Митрофанов добавил, что «эти космические аппараты разрабатывались в условиях свободного рынка, когда вы могли выбрать и купить комплектующие с оптимальными параметрами для своей системы».

«Проблема возникает, когда вы уже разработали все системы, выпустили на них конструкторскую документацию, начали производство, ожидаете поставку комплектации — и вдруг поставщик, который в свое время не просто соглашался, а очень хотел продать какую-то свою систему, вдруг сообщает, что ее вам не продаст», — отметил ученый.

В сентябре Митрофанов сообщил, что запуск первой в истории современной России миссии на Луну может состояться в июле 2023 года.

Наука и техника,Игорь Митрофанов,РАН,
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