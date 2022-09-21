Россия перенесет запуск «Луны-26», «Луны-27» и «Луны-28»

«Проблема возникает, когда вы уже разработали все системы, выпустили на них конструкторскую документацию, начали производство, ожидаете поставку комплектации — и вдруг поставщик, который в свое время не просто соглашался, а очень хотел продать какую-то свою систему, вдруг сообщает, что ее вам не продаст», — отметил ученый.