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52 минуты назад

Билайн опроверг информацию о неисправной работе iPhone 14 в своей сети

Ferra.ruиещё 2

Накануне журналисты сообщили, что ввезённые из США iPhone 14 не подключаются к сетям почти всех российских операторов. Билайн прокомментировал ситуацию.

Билайн опроверг данные о неисправной работе iPhone 14 в своей сети
Фото: ТАССТАСС

В материале издания «Код Дурова» утверждалось, что модели iPhone 14 с eSIM не работают со всеми операторами связи, кроме Tele2. В Билайне же утверждают, что смартфоны исправно подключаются к российской сети.

При этом источник РБК на телекоммуникационном рынке сообщил, что, действительно, не все айфоны сразу совместимы для работы в российской сети. Сейчас «операторы вносят изменения в программное обеспечение на сети для eSIM». Ещё один источник подтвердил, что крупные операторы сотовой связи намерены в ближайшие дни внести необходимые изменения в прошивки для решения проблемы.

Наука и техника,Вымпелком,Tele2,
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