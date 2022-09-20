Билайн опроверг данные о неисправной работе iPhone 14 в своей сети

Накануне журналисты сообщили, что ввезённые из США iPhone 14 не подключаются к сетям почти всех российских операторов. Билайн прокомментировал ситуацию.

В материале издания «Код Дурова» утверждалось, что модели iPhone 14 с eSIM не работают со всеми операторами связи, кроме Tele2 . В Билайне же утверждают, что смартфоны исправно подключаются к российской сети.

При этом источник РБК на телекоммуникационном рынке сообщил, что, действительно, не все айфоны сразу совместимы для работы в российской сети. Сейчас «операторы вносят изменения в программное обеспечение на сети для eSIM». Ещё один источник подтвердил, что крупные операторы сотовой связи намерены в ближайшие дни внести необходимые изменения в прошивки для решения проблемы.