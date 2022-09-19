Продавцов iPhone 14 обвинили в нарушении российских законов

Легальная продажа новых моделей смартфонов возможна на российском рынке только после оформления ряда разрешений. В России никто их не получал в последнее время, заявили представители отраслевой ассоциации продавцов электроники. Об этом пишет РБК.

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Отмечается, что в списках Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) числятся порядка 40 компаний. Среди них Sony, Hewlett-Packard, Panasonic, Canon.

В организации подчеркнули, что для осуществления легальных продаж любых смартфонов, в том числе, и iPhone 14, необходимо получить сертификаты, декларации, а также заключение Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ.

По данным РБК, в ЕРН ЕАЭС отсутствует информации о выдаче необходимых документов на новые модели iPhon. Вместе с тем, в продаже они уже появились.

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