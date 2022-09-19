Появились подробности о новом процессоре Xiaomi для смартфонов

Xiaomi сделала первую попытку выпустить собственный смартфонный процессор ещё в начале 2017 года. Тогда она представила спорный Surging S1.

Фото: ferra.ru ferra.ru

По итогу на базе данной модели вышел лишь один смартфон бренда — Xiaomi Mi5c. Возможно, кому-то девайс даже понравился, но в целом показательно, что он был первым и последним на базе Xiaomi Surging S1.

Затем, четыре года спустя, китайский бренд представил свой первый сгибающий смартфон — Mix Fold. И в нём, внезапно, также использовался процессор собственной разработки, названный Surging C1.

На этот раз чип отвечал лишь за обработку изображений (ISP). И, видимо, на этот раз эксперимент оказался более удачным. По крайней мере, к такому выводу можно прийти исходя из того, что компания работает над его вторым поколением.