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42 минуты назад

Появились подробности о новом процессоре Xiaomi для смартфонов

Ferra.ru

Xiaomi сделала первую попытку выпустить собственный смартфонный процессор ещё в начале 2017 года. Тогда она представила спорный Surging S1.

Появились подробности о новом процессоре Xiaomi для смартфонов
Фото: ferra.ruferra.ru

По итогу на базе данной модели вышел лишь один смартфон бренда — Xiaomi Mi5c. Возможно, кому-то девайс даже понравился, но в целом показательно, что он был первым и последним на базе Xiaomi Surging S1.

Затем, четыре года спустя, китайский бренд представил свой первый сгибающий смартфон — Mix Fold. И в нём, внезапно, также использовался процессор собственной разработки, названный Surging C1.

На этот раз чип отвечал лишь за обработку изображений (ISP). И, видимо, на этот раз эксперимент оказался более удачным. По крайней мере, к такому выводу можно прийти исходя из того, что компания работает над его вторым поколением.

Об этом рассказал старший вице-президент Xiaomi Цзэн Сюэчжун. Он не только упомянул новый ISP-чип, но также заявил, что он будет создан на основе Surging C1 и значительно превзойдёт его. На данный момент, это всё, что известно о грядущей новинке. Но учитывая, что разговоры о нём начались сразу с достаточно высокого уровня, можно рассчитывать на совсем скорый анонс новых подробностей.

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