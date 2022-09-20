Xiaomi представила «умный» дверной замок с распознаванием лиц

Внезапно, компания Xiaomi представила новую версию своего смарт-замка для дверей — Face Recognition Smart Door Lock.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Устройство получило сенсор, аналогичный Face ID от Apple. Это позволяет замку распознавать лица, создавая их 3D-изображения. При этом в случае, если девайс находить отсканированное лицо в базе, он решает, открывать дверь или нет.

Стоит отметить, что новинка также позволяет открывать двери и более традиционными методами: при помощи ключа, пароля, а также отпечатка пальца или приложение для смартфона.

В Xiaomi обещают, что аккумулятор на 6250 мАч позволит «умному» дверному замку проработать на одном заряде до шести месяцев.