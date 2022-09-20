В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
49 минут назад

Xiaomi представила «умный» дверной замок с распознаванием лиц, как у iPhone

Ferra.ru

Внезапно, компания Xiaomi представила новую версию своего смарт-замка для дверей — Face Recognition Smart Door Lock.

Xiaomi представила «умный» дверной замок с распознаванием лиц
Фото: ferra.ruferra.ru

Устройство получило сенсор, аналогичный Face ID от Apple. Это позволяет замку распознавать лица, создавая их 3D-изображения. При этом в случае, если девайс находить отсканированное лицо в базе, он решает, открывать дверь или нет.

Стоит отметить, что новинка также позволяет открывать двери и более традиционными методами: при помощи ключа, пароля, а также отпечатка пальца или приложение для смартфона.

В Xiaomi обещают, что аккумулятор на 6250 мАч позволит «умному» дверному замку проработать на одном заряде до шести месяцев.

Старт продаж новинки намечен на 28 сентября. По предзаказу цену устройства — 285 долларов, после полноценного релиза — 315 долларов.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители