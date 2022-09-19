Как понять, что ваш смартфон прослушивают

Глава Telecom Daily Денис Кусков поделился советами о том, как можно распознать, что вас прослушивают через смартфон.

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По словам специалиста, есть несколько явных признаков, говорящих о факте прослушки. Первый из них — это быстрый расход аккумулятора телефона. Ещё одним намёком на то, что творится что-то неладное, является произвольное включение микрофона или видеокамеры. Также к «звоночкам» можно отнести самозапуск приложений в фоновом режиме.

Такие вещи могут проявляться по одиночке или в совокупности, главное, что вы фиксируете некую «самостоятельную» работу вашего смартфона в тот момент, когда вы им не пользуетесь.