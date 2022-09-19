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4 минуты назад

Как понять, что ваш смартфон прослушивают

Ferra.ru

Глава Telecom Daily Денис Кусков поделился советами о том, как можно распознать, что вас прослушивают через смартфон.

Как понять, что ваш смартфон прослушивают
Фото: ferra.ruferra.ru

По словам специалиста, есть несколько явных признаков, говорящих о факте прослушки. Первый из них — это быстрый расход аккумулятора телефона. Ещё одним намёком на то, что творится что-то неладное, является произвольное включение микрофона или видеокамеры. Также к «звоночкам» можно отнести самозапуск приложений в фоновом режиме.

Такие вещи могут проявляться по одиночке или в совокупности, главное, что вы фиксируете некую «самостоятельную» работу вашего смартфона в тот момент, когда вы им не пользуетесь.

В случае, если вы столкнулись с подобным поведением вашего смартфона, эксперт посоветовал проанализировать установленные программы. Если на устройстве нашлись незнакомые вам приложения, то их следует удалить. Но куда более действенным методом будет сброс настроек до заводских.

Наука и техника,Денис Кусков,
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