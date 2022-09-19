Как понять, что ваш смартфон прослушивают

Глава Telecom Daily Денис Кусков поделился советами о том, как можно распознать, что вас прослушивают через смартфон.
По словам специалиста, есть несколько явных признаков, говорящих о факте прослушки. Первый из них — это быстрый расход аккумулятора телефона. Ещё одним намёком на то, что творится что-то неладное, является произвольное включение микрофона или видеокамеры. Также к «звоночкам» можно отнести самозапуск приложений в фоновом режиме.
Такие вещи могут проявляться по одиночке или в совокупности, главное, что вы фиксируете некую «самостоятельную» работу вашего смартфона в тот момент, когда вы им не пользуетесь.
В случае, если вы столкнулись с подобным поведением вашего смартфона, эксперт посоветовал проанализировать установленные программы. Если на устройстве нашлись незнакомые вам приложения, то их следует удалить. Но куда более действенным методом будет сброс настроек до заводских.