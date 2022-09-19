Спутниковый интернет Илона Маска не запустят в России

Спутниковый интернет-провайдер Starlink, который принадлежит компании SpaceX, будет доступен на всех континентах. Однако жители некоторых стран всё же не смогут воспользоваться услугами спутникового интернета. Услуги также будут недоступны в Беларуси, России, Китае, Афганистане, Венесуэле, Иране, Кубе, Северной Корее и Сирии. Причём все эти страны даже не попали «в листы ожидания» для подключения спутниковой сети. Полный список подключённых или ожидающих подключения можно посмотреть на сайте компании SpaceX. Для обслуживания почти всего мира на орбиту выведено более трёх тыс. спутников. Ранее сообщалось, что Роскосмос будет работать над созданием в России собственного «неубиваемого» интернета, который может появиться к 2025 году.