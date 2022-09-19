В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
2 часа назад

В вопросе работы Starlink в России поставлена точка

Никита Бородкин

Подключение спутниковой сети нового поколения Starlink Илона Маска не будет доступно для жителей России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на карту покрытия.

В вопросе работы Starlink в России поставлена точка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

РФ не указана ни в «листе ожидания», в котором находится Украина, ни в категории «скоро будет», в которую включили Турцию, Казахстан, Индию, страны Африки и другие государства. При попытке заказать оборудование для спутникового интернета сайт сообщает, что Starlink пока недоступен в регионе «из-за ожидания одобрения регулирующих органов».

Также предоставлять подключение к Starlink не собираются на территории Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана, Северной Кореи, Венесуэлы, Кубы и Сирии.

Напомним, что ранее Илон Маск заявил, что подключение к Starlink теперь доступно из любой точки планеты, включая Антарктиду. Всего на орбиту вывели уже более 3 тысяч спутников системы.

Наука и техника,Илон Маск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители