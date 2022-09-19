В вопросе работы Starlink в России поставлена точка

Подключение спутниковой сети нового поколения Starlink Илона Маска не будет доступно для жителей России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на карту покрытия.

РФ не указана ни в «листе ожидания», в котором находится Украина, ни в категории «скоро будет», в которую включили Турцию, Казахстан, Индию, страны Африки и другие государства. При попытке заказать оборудование для спутникового интернета сайт сообщает, что Starlink пока недоступен в регионе «из-за ожидания одобрения регулирующих органов».

Также предоставлять подключение к Starlink не собираются на территории Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана, Северной Кореи, Венесуэлы, Кубы и Сирии.