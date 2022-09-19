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1 час назад

В сети появились изображения "самого быстрого пассажирского самолета в мире" Hyper Sting

Газета.Ru

В сети были опубликованы изображения концепт-самолета Hyper Sting, который может стать самым быстрым пассажирским авиалайнером будущего. Об этом сообщает газета The Sun.

Появились изображения "самого быстрого пассажирского самолета в мире" Hyper Sting
Фото: Газета.руГазета.ру

Скорость Hyper Sting составит 4184 км/ч. Это позволит добраться от Нью-Йорка до Сингапура за 3 часа 40 минут, а от Лондона до Пекина — менее, чем за 2 часа. Внутри лайнера смогут разместиться 170 пассажиров — на двух рядах по три кресла в каждом, как, например, в Airbus A320. За работу Hyper Sting будет отвечать ядерный реактор на холодном синтезе.

Автором проекта Hyper Sting является испанский дизайнер Оскар Виналс. Он надеется, что его концепт решит часть проблем, связанных со сверхзвуковыми пассажирскими авиаперевозками и сможет превзойти показатели «Конкорда».

«Конкорд» был блестящей задумкой и благородным экспериментом, но производил слишком много выбросов в окружающую среду, слишком много шума, а также был слишком дорогим в обслуживании», — заявил Виналс.

«Конкорд» — один из первых сверхзвуковых пассажирских самолетов, который вышел из коммерческой эксплуатации в 2003 году.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в Китае построили рекордную гиперзвуковую аэродинамическую трубу для испытаний.

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