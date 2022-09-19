Ушибленные лазером рыбки Danio rerio помогут лечить травмы мозга

Биологи Уральского федерального университета (УрФУ) провели исследование механизма, позволяющего рыбке зебраданио восстанавливаться после черепно-мозговых травм. Об этом пишет ТАСС. Danio rerio – небольшая популярная аквариумная рыбка, которая активно используется биологами для проведения исследований. Это одна из лучших модельных организмов, тем более что специалистам удалось вывести ее разновидности, имеющие прозрачное тело или светящиеся.

Ученые совместно со специалистами из Тайваня использовали полупрозрачную разновидность зебраданио для изучения восстановления после черепно-мозговых травм. Они воздействовали лазером на мозг, что стало возможным благодаря прозрачности рыбы, имитируя таким образом удар по голове без повреждения тканей.

В первые два дня после облучения рыбы были гораздо менее активны, чем здоровые. Однако, в отличие от млекопитающих, они полностью восстановились через неделю.

“На протяжении всего периода наблюдения в мозге зебраданио активизировалась микроглия – клетки центральной нервной системы, которые как устраняют клеточный мусор и другие вредные факторы, так и запускают регенеративные процессы. Активация микроглии, по-видимому, играет важную роль в реакции организма на первичную черепно-мозговую травму мозга в острой фазе», – говорят ученые.