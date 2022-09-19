Нейросеть смогла «прочитать» мысли собак с помощью МРТ

Ученые научили компьютерный алгоритм понимать, что видит собака. Статья об этом опубликована в The Journal of Visualized Experiments.

Фото: Emory Canine Cognitive Neuroscience Lab Emory Canine Cognitive Neuroscience Lab

Аппараты МРТ способны фиксировать не только повреждение тех или иных тканей, но и их состояние, в том числе активность мозга. При длительном наблюдении можно установить связь между определенной активностью мозга и мыслями, которыми занята голова.

Грегори Бернс из Университета Эмори и его коллеги надрессировали собак спокойно лежать в томографе во время процедуры и провели с ними серию экспериментов. Особенно важным было не использовать седативные препараты и не связывать животное, поскольку это воздействует на сознание и искажает картину. В этом состоянии собакам показывали видеоролики с различными объектами и действиями: как собаки бегают, играют с людьми, гоняют птиц, а также проезжающие автомобили, кошки и многое другое. Кроме того, ученые получили данные МРТ для животных в разных бодрствующих состояниях без просмотра видео. Для сравнения, аналогичные манипуляции проделывали с и людьми-добровольцами.

Затем на полученных данный обучили нейросеть определять, что именно видит собака (и человек) на данном МРТ-снимке. В итоге алгоритм в случае с добровольцем смог идентифицировать объект и действие в 99% случаев. С собаками точность была гораздо хуже: идентифицировать объект не удалось вовсе, а действие в кадре — в 75-88%.