Производители смартфонов начали отказываться от тестов камер

Генеральный директор сервиса DXOmark, который известен своими тестами камер смартфонов, рассказал, почему Xiaomi и другие производители отказываются присылать свои устройства на проверку.
Ранее случился конфликт: Xiaomi обвинила DXOmark в том, что сервис оценивает камеры не объективно, а за деньги. Компания не стала присылать специалистам свои новые смартфоны в знак протеста. Однако эксперты DXOmark сами купили Xiaomi 12S Ultra и протестировали его. Устройство в итоге уступило по оценке предыдущему флагману Xiaomi Mi 11 Ultra.
Как оказалось, многие производители смартфонов перестают отправлять свои новинки на тестирование в DXOmark. В компании считают, что дело в следующем: производители не хотят занимать низкие строчки рейтинга, ведь это негативно сказывается на продажах.