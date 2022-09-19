Производители смартфонов начали отказываться от тестов камер

Генеральный директор сервиса DXOmark, который известен своими тестами камер смартфонов, рассказал, почему Xiaomi и другие производители отказываются присылать свои устройства на проверку.

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Ранее случился конфликт: Xiaomi обвинила DXOmark в том, что сервис оценивает камеры не объективно, а за деньги. Компания не стала присылать специалистам свои новые смартфоны в знак протеста. Однако эксперты DXOmark сами купили Xiaomi 12S Ultra и протестировали его. Устройство в итоге уступило по оценке предыдущему флагману Xiaomi Mi 11 Ultra.