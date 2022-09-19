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17 минут назад

Производители смартфонов начали отказываться от тестирования камер в них. Они просто не выдерживают конкуренции

Ferra.ru

Генеральный директор сервиса DXOmark, который известен своими тестами камер смартфонов, рассказал, почему Xiaomi и другие производители отказываются присылать свои устройства на проверку.

Производители смартфонов начали отказываться от тестов камер
Фото: UnsplashUnsplash

Ранее случился конфликт: Xiaomi обвинила DXOmark в том, что сервис оценивает камеры не объективно, а за деньги. Компания не стала присылать специалистам свои новые смартфоны в знак протеста. Однако эксперты DXOmark сами купили Xiaomi 12S Ultra и протестировали его. Устройство в итоге уступило по оценке предыдущему флагману Xiaomi Mi 11 Ultra.

Как оказалось, многие производители смартфонов перестают отправлять свои новинки на тестирование в DXOmark. В компании считают, что дело в следующем: производители не хотят занимать низкие строчки рейтинга, ведь это негативно сказывается на продажах.

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