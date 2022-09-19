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12 минут назад

Ученые выяснили, что причиной гибели древних цивилизаций могли стать бактерии, вызывающие чуму и брюшной тиф

runews24.ru

Причиной гибели нескольких цивилизаций четыре тысячи лет назад стали бактерии. Такие выводы сделала группа ученых, обнаружившая ДНК бактерий, вызывающих тиф и чуму, в останках, найденных во время раскопок.

Ученые выяснили причину гибели древних цивилизаций
Фото: runews24.rurunews24.ru

В частности, ученые исследовали 32 образца ДНК из пульпы зубов древних людей, умерших в период с 2290 по 1909 годы до нашей эры.

В результате в двух образцах были найдены ДНК бактерии Yersinia pestis, которая вызывает чуму. Еще в нескольких образцах нашли Salmonella enterica, вызывающую брюшной тиф.

Также по результатам изучения древних останков специалисты пришли к выводу, что к вымиранию цивилизации 4,2 тысячи лет назад привели засуха, нехватка урожая, переселение народов и снижение иммунитета в результате нехватки воды и распространение инфекций.

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