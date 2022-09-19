Ученые выяснили причину гибели древних цивилизаций

Причиной гибели нескольких цивилизаций четыре тысячи лет назад стали бактерии. Такие выводы сделала группа ученых, обнаружившая ДНК бактерий, вызывающих тиф и чуму, в останках, найденных во время раскопок.

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В частности, ученые исследовали 32 образца ДНК из пульпы зубов древних людей, умерших в период с 2290 по 1909 годы до нашей эры.

В результате в двух образцах были найдены ДНК бактерии Yersinia pestis, которая вызывает чуму. Еще в нескольких образцах нашли Salmonella enterica, вызывающую брюшной тиф.