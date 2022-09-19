ASUS представила игровые смартфоны на альтернативном процессоре

ASUS наконец-то представила ROG Phone 6D и 6D Ultimate — аналоги ROG Phone 6 и 6 Pro на базе альтернативного чипсета Dimensity. Чтобы «выжать» из него всё, компания разработала новую систему охлаждения.

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Обе модели работают на процессоре MediaTek Dimensity 9000+. Одно из различий между стандартным 6D и вариантом Ultimate — память. Максимальная версия поддерживает до 16 ГБ/512 ГБ, а стандартная версия — до 16 ГБ/256 ГБ.

В основном смартфоны не отличаются от предшественников, но получили так называемый AeroActive Portal на задней панели. Он обеспечивает прямой доступ к внутренним охлаждающим компонентам телефона с помощью шарнира с электроприводом. Когда пользователь подключает кулер AeroActive, крышка самостоятельно открывается. Это позволяет вентилятору гораздо эффективнее рассеивать тепло, обеспечивая стабильную производительность.