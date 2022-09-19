На Марсе нашли органические молекулы

Марсоход НАСА Perseverance обнаружил самую высокую концентрацию органических молекул в образцах горных пород. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Фото: NASA NASA

Хотя органические следы на планете находили и раньше, новые пробы были получены в месте, где отложения оседали в озере, в котором когда-то могла существовать жизнь.

Найти органику удалось в марсианском кратере Езеро, куда марсоход прибыл в феврале 2021 для сбора проб грунта, в котором могут быть следы жизни, а также которые помогут сформировать представления о древнем климате и геологических процессах на планете. Дельта исследуемой области образовалась около 3,5 миллиарда лет назад. После сбора образцов шириной около одного метра аппарат отшлифовал часть поверхности и воздействовал на нее ультрафиолетовым светом с помощью прибора SHERLOC. Предварительный анализ показал наличие органических молекул, относящихся к ароматическим соединениям.

Такие соединения состоят в основном из углерода, водорода и кислорода, но не всегда могут создаваться в ходе биологических процессов. Для конечных выводов образцы необходимо проанализировать в лабораториях, что и планируют сделать исследователи после доставки их на землю в 2033 году.