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37 минут назад

На Марсе нашли органические молекулы

Lenta.ruиещё 1

Марсоход НАСА Perseverance обнаружил самую высокую концентрацию органических молекул в образцах горных пород. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

На Марсе нашли органические молекулы
Фото: NASANASA

Хотя органические следы на планете находили и раньше, новые пробы были получены в месте, где отложения оседали в озере, в котором когда-то могла существовать жизнь.

Найти органику удалось в марсианском кратере Езеро, куда марсоход прибыл в феврале 2021 для сбора проб грунта, в котором могут быть следы жизни, а также которые помогут сформировать представления о древнем климате и геологических процессах на планете. Дельта исследуемой области образовалась около 3,5 миллиарда лет назад. После сбора образцов шириной около одного метра аппарат отшлифовал часть поверхности и воздействовал на нее ультрафиолетовым светом с помощью прибора SHERLOC. Предварительный анализ показал наличие органических молекул, относящихся к ароматическим соединениям.

Такие соединения состоят в основном из углерода, водорода и кислорода, но не всегда могут создаваться в ходе биологических процессов. Для конечных выводов образцы необходимо проанализировать в лабораториях, что и планируют сделать исследователи после доставки их на землю в 2033 году.

В июне 2022 года ученые НАСА вычислили глубину, на которой необходимо искать внеземные признаки жизни. Согласно их расчетам, проводить исследования нужно на глубине не менее двух метров, поскольку выше космическое излучение разрушает небольшие молекулы.

Наука и техника,NASA,
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