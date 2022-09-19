Зоологи выяснили, какие животные вымрут к 2050 году

К 2050 году на Земле может произойти шестое массовое вымирание, полагают ученые, некоторые из них даже считают, что вымрет почти 40% видов животных. Об этом сообщает портал Live Science со ссылкой на слова старшего преподавателя кафедры зоологии Университета Отаго в Новой Зеландии Ника Роуленса.

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«Возможно, виды не исчезнут глобально, но вполне вероятно, что те из них, которые не смогут адаптироваться к новым условиям, подвергнутся сокращению ареала обитания и численности. Они станут функционально вымирающими. Нынешний кризис, возможно, еще не достиг пика, но он, безусловно, на пути к нему», – считает Роуленс.

По данным Красной книги Международного союза охраны природы, около 41 000 видов — почти треть всех оцененных — в настоящее время находятся под угрозой исчезновения. Среди них есть суматранский орангутан (Pongo abelii), дальневосточный леопард (Panthera pardus orientalis), суматранский слон (Elephas maximus sumatranus), черный носорог (Diceros bicornis) и многие другие.

Многие из этих видов могут не дожить до 2050 года. Например, в дикой природе осталось всего 70 особей дальневосточного леопарда и 10 особей калифорнийской морской свиньи.