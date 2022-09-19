В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
2 часа назад

Разработчик превратил новый вырез в iPhone 14 в тамагочи, "поселив" на нем кота

Газета.Ru

Разработчик приложения Apollo Кристиан Селиг придумал еще один способ использования нового выреза в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, который получил название Dynamic Island. Теперь любой пользователь Apollo сможет «завести себе питомца» по принципу тамагочи, который будет «жить» на верхней кромке этого выреза. Об этом сообщает портал MacRumors.

Новый вырез iPhone 14 превратили в тамагочи, "поселив" на нем кота
Фото: Газета.руГазета.ру

Владельцу нового iPhone будут предложены на выбор кот, собака, еж, лиса или аксолотль — они будут «гулять» по Dynamic Island во время чтения форума Reddit. Для пользователей Android и старых версий iPhone без Dynamic Island такая функция тоже доступна — в таком случае «питомец» разместится на экране блокировки.

Dynamic Island — это новый вырез в дисплее iPhone 14 Pro и Pro Max, в котором размещены фронтальная камера и датчик Face ID. Область этого выреза умеет принимать разные формы, когда это необходимо, отображать уведомления или быть своего рода аналогом виджета активного приложения.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что для смартфонов Xiaomi была создана тема, копирующая Dynamic Island из iPhone 14 Pro.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители