Новый вырез iPhone 14 превратили в тамагочи, "поселив" на нем кота

Разработчик приложения Apollo Кристиан Селиг придумал еще один способ использования нового выреза в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, который получил название Dynamic Island. Теперь любой пользователь Apollo сможет «завести себе питомца» по принципу тамагочи, который будет «жить» на верхней кромке этого выреза. Об этом сообщает портал MacRumors.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Владельцу нового iPhone будут предложены на выбор кот, собака, еж, лиса или аксолотль — они будут «гулять» по Dynamic Island во время чтения форума Reddit. Для пользователей Android и старых версий iPhone без Dynamic Island такая функция тоже доступна — в таком случае «питомец» разместится на экране блокировки.

Dynamic Island — это новый вырез в дисплее iPhone 14 Pro и Pro Max, в котором размещены фронтальная камера и датчик Face ID. Область этого выреза умеет принимать разные формы, когда это необходимо, отображать уведомления или быть своего рода аналогом виджета активного приложения.