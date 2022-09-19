Ученые впервые создали "живые" синтетические клетки

Ученым впервые удалось создать искусственную эукариотическую клетку с работающими органеллами, способными вступать в химические реакции. Исследование специалистов из Университета Радбуд в Нидерландах было опубликовано в последнем номере журнала Angewandte Chemie.

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Эукариотические клетки, в отличие от прокариотических, обладают особыми органеллами, которые имеют свой генетический аппарат, размножаются делением и окружены мембраной. Эти органеллы постоянно вступают в сложные химические реакции в очень ограниченном пространстве.