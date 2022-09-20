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31 минуту назад

Назван самый популярный новый iPhone

Lenta.ruиещё 1

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко назвал смартфоны Apple, которые пользуются наибольшим спросом среди потребителей. Об этом аналитик заявил в своем Twitter.

Назван самый популярный новый iPhone
Фото: Andrew Kelly / ReutersAndrew Kelly / Reuters

Ссылаясь на источников среди поставщиков Apple, специалист заметил, что американская компания потребовала увеличить производство самых дорогих устройств — iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

«Из-за высокого спроса на модели iPhone 14 Pro Apple попросила Hon Hai переключить производственные линии [в их пользу]», — заметил автор. Hon Hai — одно из названий основного поставщика IT-компании из США Foxconn.

По данным Мин-Чи Ко, партнеры увеличат производство iPhone 14 Pro и 14 Pro Max примерно на 10 процентов. При этом производство базовых iPhone 14, которыми Apple пожертвует, будет сокращено. Таким образом, аналитик определил самые популярные новые смартфоны американского бренда.

Специалист также подчеркнул, что заинтересованность рынка в более дорогих смартфонах позволит Apple увеличить ASP (average selling price, средняя стоимость продажи — прим. «Ленты.ру»). Также топовые телефоны могут оказаться в дефиците.

Ранее Apple рассказала, что не успеет доставить iPhone 14 Pro многим покупателям в срок. Некоторым поклонникам бренда заявили, что смартфоны доставят не раньше 30 сентября, хотя до этого обещали привезти их к 16 сентября.

Наука и техника,Apple,
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