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1 час назад

Астрономы нашли новый способ обнаружения новорожденных планет

Газета.Ru

Международная группа астрономов из Центра астрофизики Гарварда и Смитсоновского института в США разработала новый метод поиска новорожденных планет. Исследование было опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Найден новый способ обнаружения новорожденных планет
Фото: Mike Brown/CaltechMike Brown/Caltech

Согласно основной теории, планеты рождаются в протопланетных дисках, кольцах из космической пыли и газа, которые окружают молодые звезды. За все время наблюдений за космосом ученые обнаружили немалое количество протопланетных дисков, однако сами новорожденные планеты не встречались.

«Непосредственное обнаружение молодых планет очень сложно и до сих пор было успешным только в одном или двух случаях. Планеты слишком тусклые, чтобы мы могли их увидеть, потому что они покрыты толстыми слоями газа и пыли», – объяснили ученые.

Исследователи создали компьютерную модель, которая обнаруживает новые планеты по сторонним структурам, которые выявлялись в протопланетных дисках. Метод помог открыть планету размером с Нептун, возраст которой не превышает трех миллионов лет.

Она расположена в протопланетном диске, известном как LkCa 15. Этот диск находится в 518 световых годах от Земли в направлении созвездия Тельца. Данные о нем ученые собрали при помощи обсерватории ALMA.

Наука и техника,Гарвардский университет,
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