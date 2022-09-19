Найден новый способ обнаружения новорожденных планет

«Непосредственное обнаружение молодых планет очень сложно и до сих пор было успешным только в одном или двух случаях. Планеты слишком тусклые, чтобы мы могли их увидеть, потому что они покрыты толстыми слоями газа и пыли», – объяснили ученые.