Российские магазины закупились консолями PlayStation 5

На складах российских магазинов впервые за долгое время сформировался запас игровых консолей PlayStation 5. Об этом сообщает РБК со ссылкой на анонимного участника рынка.
По словам источника, ретейлеры смогли закупиться консолями впрок, благодаря схеме параллельного импорта, и теперь она есть в наличии «в свободном доступе». Известно, что купить PS5 без очередей и предзаказов уже можно в «М.Видео-Эльдорадо», «Ситилинке», «Связном» и ряде других магазинов.
Однако вновь ажиотажного спроса на PS5 ждать не стоит — в том числе и из-за текущей цены. Если на старте приставка продавалась в России по 36 990 руб. (без дисковода) и 45 990 руб. (с дисководом), то теперь нынешняя стоимость в официальном ретейле начинается от 65 тыс. руб. Кроме того, из-за санкций россияне не имеют доступа ко внутреннему магазину приложений для PlayStation, что также способствует снижению интереса к приставке.
Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что суд рассмотрит иск 28 российских владельцев PlayStation из-за ухода Sony из страны.