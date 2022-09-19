Российские магазины закупились консолями PlayStation 5

На складах российских магазинов впервые за долгое время сформировался запас игровых консолей PlayStation 5. Об этом сообщает РБК со ссылкой на анонимного участника рынка.

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По словам источника, ретейлеры смогли закупиться консолями впрок, благодаря схеме параллельного импорта, и теперь она есть в наличии «в свободном доступе». Известно, что купить PS5 без очередей и предзаказов уже можно в «М.Видео-Эльдорадо», «Ситилинке», «Связном» и ряде других магазинов.

Однако вновь ажиотажного спроса на PS5 ждать не стоит — в том числе и из-за текущей цены. Если на старте приставка продавалась в России по 36 990 руб. (без дисковода) и 45 990 руб. (с дисководом), то теперь нынешняя стоимость в официальном ретейле начинается от 65 тыс. руб. Кроме того, из-за санкций россияне не имеют доступа ко внутреннему магазину приложений для PlayStation, что также способствует снижению интереса к приставке.