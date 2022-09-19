ИИ сможет распознавать психологические расстройства по сообщениям

Российская компания iCognito разрабатывает искусственный интеллект, который сможет помогать психологам и психиатрам. Для обучения сети разработчики использовали более 50 млн собщений пользователей, сообщается в поступившем в редакцию InScience.News пресс-релизе.
До сих пор машинному интеллекту удавалось лишь распознать базовые эмоции по выражению лица, голосу и тексту на основе больших данных. Разработчики же смогли получилось натренировать алгоритмы соцсетей на распознавание агрессивных и психически опасных слов и фраз.
Разработка iCognito позволит делать гораздо более точные прогнозы в отношении психологических проблем. Она позволит выявлять различные депрессивные и тревожные симптомы, проблемы самовосприятия и принятия решений, различные кризисы в отношениях и прочее. Продукт сможет применяться для первичной диагностики в медучреждениях. Анализируя сообщения пациентов на предмет определенных маркеров психических состояний и расстройств, ИИ предложит пациенту пройти тест для подтверждения своего диагноза и затем направит его к нужному специалисту.
Также эта разработка направлена на улучшение качества роботов-помощников. Сегодня в базовом варианте часы Apple предлагают сделать майндфулнесс-паузу и дыхательное упражнение, а голосовой помощник может включить медитацию по вашему запросу. Новая же технология сможет определить по серии ваших сообщений, что и почему испытывает пользователь. Также она определит, насколько состояние тревоги или депрессии длительное. В ответ ИИ сможет рекомендовать пациенту шаги по управлению своим состоянием, в том числе по преодолению легкой депрессии и тревожности.
«Пока машинное обучение в сфере психотерапии работает с довольно общими запросами. Продвижение в этой области упирается в отсутствие качественных данных для обучения искусственного интеллекта. В настоящее время есть большой объем неструктурированных текстовых данных — стенограммы психотерапевтов или чаты кризисных линий, которые содержат живую речь, — говорит основатель и директор iCognito Ольга Троицкая. — Поэтому наш исследовательский проект начался с конструирования таких чатботов, которые имитировали бы типичные сценарии диалогов психотерапевтов и автоматически размечали ответы пользователей на вопросы, которые обычно задает психотерапевт. За 2,5 года существования проекта программы iCognito скачали более 350 тысяч человек, и мы накопили большуу базу текстовых сообщений по вопросам депрессии, тревожности, стресса и отношений. Поскольку мы изначально собирали размеченные данные, мы получили очень качественную базу для обучения искусственного интеллекта».