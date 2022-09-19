ИИ сможет распознавать психологические расстройства по сообщениям

«Пока машинное обучение в сфере психотерапии работает с довольно общими запросами. Продвижение в этой области упирается в отсутствие качественных данных для обучения искусственного интеллекта. В настоящее время есть большой объем неструктурированных текстовых данных — стенограммы психотерапевтов или чаты кризисных линий, которые содержат живую речь, — говорит основатель и директор iCognito Ольга Троицкая. — Поэтому наш исследовательский проект начался с конструирования таких чатботов, которые имитировали бы типичные сценарии диалогов психотерапевтов и автоматически размечали ответы пользователей на вопросы, которые обычно задает психотерапевт. За 2,5 года существования проекта программы iCognito скачали более 350 тысяч человек, и мы накопили большуу базу текстовых сообщений по вопросам депрессии, тревожности, стресса и отношений. Поскольку мы изначально собирали размеченные данные, мы получили очень качественную базу для обучения искусственного интеллекта».